Pacientes de Medimás piden facilitar el paso a otras EPS

El presidente de la Fundación de Pacientes de Colombia, Denis Silva, pidió al Gobierno Nacional permitir a los más de cinco millones de afiliados a Medimás que se puedan mover a otras Empresas Promotoras de Salud, ante la crisis económica y de atención que afronta esta empresa.

En diálogo con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio dijo que se hace imperativo exigirle a la EPS que cumpla con la prestación del servicio de salud a las personas, no pagarle la UPC por no estar atendiendo a los afiliados y permitir que los pacientes se muevan dentro del sistema.

Añadió que si es necesario la problemática se debe llevar a la Fiscalía General de la Nación, porque la estrategia de Medimás es contener el gasto exponiendo la vida de los pacientes.

De otra parte, afirmó que sí “estamos de acuerdo con la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender por tres meses del Superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz”.

Reconoció que existe un problema de confianza, pero también hay un problema de Medimás para contener los gastos para poder capitalizarse pero en detrimento de los afiliados y pacientes.

Finalmente aseguró que el problema de Medimás es muy complejo que requiere de soluciones radicales.

