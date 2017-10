“‘Mis 40’, la obra de teatro de mi cumpleaños”: Paula Arcila

La actriz nacida en Medellín, estuvo en la cabina de “Dos y Punto” hablando de lo que tiene preparado para el público que asista a su obra de teatro. “’Mis’ 40 es mi cumpleaños, contado desde la historia de una niña con muy baja autoestima”.

“Después de contar la historia en mi colegio y los momentos con los hombres con que me cuadre en esa época, esa noche me corono como ‘Mis 40’, una mujer sin medidas perfectas, porque estas medidas perfectas no existen”, agregó Arcila.

Para la artista, existe un tabú en lo que respecta a la edad de las personas y la llegada de la vejez, “en todas partes es difícil envejecer porque somos víctimas de una sociedad patriarcal que nos hace creer que ser viejo es algo malo”.

Paula nos confesó también la clave que utiliza para aliviar sus mayores inseguridades. “A nivel personal siento que las cosas hay que hablarlas, yo empecé a hablar de ‘Mis 40’ y las personas pueden hacer lo mismo, las cosas malas hay que hablarlas porque el silencio se convierte en cómplice y si no se habla va a seguir pasando”.

