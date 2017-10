Ejército dice que no hay evidencia de muertos en zona rural de El Charco, Nariño

El Ejército no ha encontrado ningún vestigio ni pruebas sobre un presunto enfrentamiento entre grupos residuales que se enfrentan por el control territorial del narcotráfico en Nariño, afirmó este miércoles en general Sergio Alberto Tafur García, comandante de la Fuerza de Tarea Pegaso del Ejército, con jurisdicción en ese departamento.

En entrevista con 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, dijo que se recibió la versión de los choques en la zona conocida como San José de Tapaje, donde se habría enfrentado un grupo residual de las autodenominadas Guerrillas Unidas del Pacífico al mando de Daniel Aldana y otro conocido como Resistencia Campesina F-29.

Según el general Tafur García, la información señalaba que los grupos se citaron para hablar del tema de "repartición" de las zonas de narcotráfico y que esa reunión terminó en enfrentamientos con muertos y secuestrados.

Añadió el oficial que de inmediato se insertaron en la zona tropas del Ejército y unidades de la Policía para verificar lo que pasó, y al llegar al sitio se habló con la comunidad, la cual dice que no ha ocurrido nada y no se encontraron vestigios de combates ni heridos.

El alcalde de El Charco dice que no han llegado cadáveres de este supuesto enfrentamiento y la comunidad está en calma, no hay desplazamientos, dijo el general Tafur García. Añadió que se sigue haciendo el registro, pero no se ha encontrado nada.

El general Tafur García admitió que la situación de violencia generada por diversos grupos es complicada, pero destacó el intenso trabajo de las autoridades para neutralizar el narcotráfico y a los grupos generadores de violencia en el departamento de Nariño.

