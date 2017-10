Mañana deberá estar listo tercer árbitro para conflicto laboral en Avianca

La Ministra del Trabajo, Griselda Janeth Restrepo, reveló que mañana se podría nombrar el tercer árbitro para que comience a trabajar el tribunal de arbitramento con el fin de dirimir el paro de los 702 pilotos de ACDAC.

Explicó que la decisión se tomará si no hay un acuerdo entre los voceros de la Asociación Colombiana de Aviadores civiles y la aerolínea, frente al tercer árbitro.

Según la Ministra el tribunal no tiene ninguna dificultad para actuar ante decisiones judicial que se pueda presentar en las próximas horas o días.

Dijo que el fallo de la Corte Suprema de Justicia lo que va a definir es sí la huelga es legal o ilegal, y determinará al Ministerio del Trabajo cuál es la ruta a seguir.

De acuerdo con la Ministra una nueva huelga en el transporte aéreo no se puede volver a presentar debido a los efectos económicos que ha generado para los diferentes sectores del aparato productivo del país.

“Esto estos 28 días que hemos vivido no los puede volver a vivir los colombianos y el país jamás, lo que se ha perdido no es solamente en recursos si no en posibilidades reales que han tenido que vivir las personas y las familias no solamente en turismo”, concluyó.

Comentarios