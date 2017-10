Estrellas de la música realizaron el concierto “Somos una voz”

El pasado sábado se unieron artistas de la talla de Marc Anthony, J Balvin, Nicky Jam, Prince Royce, Alejandro Sanz, Camila, Romeo Santos, Gente de Zona y Daddy Yankee, este último responsable de un energético mix de sus emblemáticas "Despacito" y "Gasolina".

El evento se realizó en el estadio del equipo de béisbol de los Marlins cerca al barrio La pequeña Habana de Miami, y en simultánea desde los estudios de NBC en Los Ángeles aportaron su apoyo Jennifer López, Demi Lovato, Maroon 5, Ricky Martin, Maxwell, Gwen Stefani, Stevie Wonder, Chris Martin, Mary J. Blige y Andra Day, entre otros.

"Estamos aquí para recaudar voces, espíritus y dinero para ayudar", dijo este sábado Jennifer López, desde Los Ángeles

El evento fue capaz de unir a las dos cadenas hispanas más importantes de los Estado Unidos, como lo son Univisión y Telemundo y con el pasar de los minutos también se unieron NBC América TV, Azteca América Network, Bloomberg Televisión, Univisión Radio TR3S, y MTV Latin América, entre una decena más.

En la red social Twitter fueron tendencia tanto en Estados Unidos como en el mundo entero.

Los cantantes Marc Anthony y Jennifer López, y el beisbolista Alex Rodríguez, anunciaron que se han recaudado más de 35 millones durante el concierto "We Are One Voice: Somos Live!",

Comentarios