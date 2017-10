“Somos una voz”, la iniciativa de JLo y Marc Anthony para recaudar fondos

El concierto denominado “One Voice: Somos Live!” reunió a varias estrellas anglo y latinoamericanas para recaudar recursos en pro de las víctimas de los diferentes fenómenos naturales que han azotado el Caribe en los últimos meses.

La iniciativa, con conciertos y bancos telefónicos simultáneos en Los Ángeles y Miami, fue promovida por Jennifer López, Marc Anthony y Alex Rodríguez. Para llevarla a cabo contaron con la transmisión de las cadenas Univision, Telemundo, NBC, MTV, entre otros.

En los bancos teléfonicos estuvieron estrellas como Ellen DeGeneres, Selena Gomez, Leonardo DiCaprio, Justin Timberlake, Jared Leto, Kim Kardashian y Victoria Justice.

Por su parte, el concierto en Miami contó con la participación de Marc Anthony, Daddy Yankee, J Balvin, Bad Bunny, Gente de Zona, Nicky Jam, DJ Khaled, Magic, Romeo Santos, Prince Royce y Alejandro Sanz. El show arrancó con la canción 'Vivir mi vida' desde el estadio de los Marlins.

Por su parte, en Los Ángeles, los artistas que apoyaron el concierto fueron Chris Martin de Coldplay, Gwen Stefani, Stevie Wonder, Demi Lovato, Maroon Five, Andra Day y Bruno Mars. Este último intepretó su canción “Just the way you are” en una versión en español.

Los fondos recaudados serán entregados, a través de la alianza Somos una voz, a organizaciones como Feeding America, Save the Children, Habitat for Humanity, Community Foundation of the Virgin Islands (CFVI), Unidos por Puerto Rico, United Way y UNICEF USA.

Sin embargo, en su cuenta de Twitter, Jennifer López recordó que aún se puede donar y agradeció todo el apoyo.

