¡El regreso de Rafael Santos a la música!

El músico, actor, cantante y compositor de música vallenata, estuvo en “Dos y Punto” llenando la tarde buen humor y de mucho sabor vallenato.

Rafa habló de sus nuevas apuestas musicales, “afortunadamente traemos con mi acordeonero, José Mario Oñate, una nueva producción llamada “Vuelve Rafael Santos”.

“En la canción expreso porque no había seguido con la música y explico las razones de mi regreso, la canción se la dedico a todos los seguidores que me esperaron y que siempre me apoyaron, orgullosamente puedo decir que vuelve Rafael Santos”, añadió el cantante.

El artista también contó detalles de lo duro que fue crear la canción para homenajear a su hermano fallecido. “Fue difícil, uno estando triste no es capaz de levantar la cabeza, la idea no es ponerlos tristes con la canción, sino hacer un homenaje y recordar de la mejor manera a Martín Elías”.

Además, Rafael Santos confesó que es la persona encargada de mantener la dinastía Díaz en la música vallenata, “hoy en día estoy llamado a representar el legado den mi padre y de mi hermano Martin, con sencillez y humildad”.

“Yo heredé un talento de mi señor padre, y esa dinastía tiene una forma de cantar muy melodiosa. La idea es alimentar todo ese legado con canciones, si transmitimos nuestra cultura musical con esfuerzo y bellas letras, podemos seguir dándole vida a ese legado”, agregó Rafa.

Comentarios