“Ser actor profesional en los años 60 no significaba nada”: Carlos 'El Gordo' Benjumea

El ícono del teatro y de la televisión colombiana, con 76 años de edad sigue trabajando, ahora con la obra “María” de Jorge Isaacs, que está haciendo producida con herramientas de antaño.

“Es hacer una novela pero como se hacía en la radio en los años 60, con todas las cosas primarias que se usaron, por ejemplo, utilizando para el efecto de lluvia se hacía con papel celofán”, afirmó Benjumea.

El actor también nos contó algunas de las anécdotas que marcaron su vida como actor y como persona, dentro de ellas está el nacimiento de su carrera como actor profesional. “En los años 60 ser un actor profesional no significaba nada, con el grupo de personas que nos graduamos dijimos, ¿qué hacemos? porque no había teatro y no había donde trabajar”.

“Fue un arranqué muy complicado en mi carrera, con un amigo intentamos abrir un teatro y de ahí en adelanto fue una lucha constante”, agregó Benjumea.

El actor recibió un merecido homenaje por su inmensa carrera artística y por la gran persona que es, algunos de sus compañeros de trabajo y de vida como Antonio Sanint, Marcela Carvajal, Margarita Rosa de Francisco y su hijo Ernesto, lo felicitaron, agradecieron y expresaron el cariño que sienten por “El Gordo” Benjumea.

