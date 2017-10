El rugby paralímpico hará presencia en SOFA 2017

Charlie Neme, el capitán colombiano de la Selección Colombiana de Rugby, habló para “Dos y Punto” acerca de la importancia que tiene la participación de un deporte paralímpico en SOFA, “es muy importante para nosotros esa presentación, la idea es que la gente conozca el deporte, que sepan que existimos y que es lo que hacemos, queremos impactar de manera positiva en la manera en que nos ven las personas”.

“SOFA es una oportunidad para que nos vean, para que vean el deporte y experimenten con nosotros, porque los visitantes podrán jugar con nosotros y sentarse en una silla de ruedas como las que usamos”, añadió el capitán.

Neme también nos contó detalles de su discapacidad y de su incorporación al rugby paralímpico, “tuve un accidente con un arma de fuego, me dispararon y quede en cuadriplejia. Quede un año postrado en la cama, mi única motivación cada mañana era no despertarme, entonces un día mi familia me sacó de la casa y me encontré con un amigo que me motivó a jugar rugby en silla de ruedas”.

“Pegarle a los demás, en el buen sentido de la palabra, me gustó mucho, la adrenalina del rugby me produce felicidad, he viajado a otros países y tuve la satisfacción de recibir una medalla por representar a Colombia. El rugby me salvó la vida a mí y a mí familia”, agregó Charlie.

