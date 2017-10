“Lo más importante es ser feliz con lo que tengas”: Eugenio Derbez

El actor, comediante, guionista y director de cine, teatro y televisión mexicano, estuvo hablando para los micrófonos de “Dos y Punto” sobre este bonito proyecto, “es una campaña muy linda porque es ayudar a los que ayudan, hay gente que dedica su tiempo a hacer labor humanitaria, esa es la gente que estamos buscando, a esos héroes anónimos que luchan por su comunidad y su gente”.

“Buscamos historias inspiradoras, personajes únicos que hagan las cosas sin interés. Si conoces a alguien así, que por favor nos envíe su historia para poder entrar al concurso y poder ganar 5.000 dólares, el mismo público va a decir quién es el ganador”, agregó Eugenio.

Si tienes un proyecto de ayuda, ingresa a https://t.co/9KAtk5uUdX y cuéntanos de q se trata. Es hora de ayudar a los q ayudan! @universalctv pic.twitter.com/NABBqjFLN9 — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) 9 de octubre de 2017

Derbez también nos habló de las anécdotas que lo impulsaron a conmover al público con sus películas y presentaciones en el teatro y la televisión, “la primera vez que yo fui a ver una película triste fue a los 11 años, fue la primera vez que lloraba en cine, y cuando empecé en la actuación pensé en hacer algo que a la gente les moviera el corazón y los sentimientos, con risa o con tristeza, como en algún momento me sucedió a mí”.

Además, el reconocido actor confesó los sueños que tiene por cumplir, “yo quería triunfar en mi carrera y ser exitoso, pero luego te vas dando cuenta que las prioridades van cambiando, lo más importante es ser feliz con lo que tengas”

“¿Qué se siente tener fama, casa, carro?, entre más he tenido más me vuelvo esclavo de lo que tengo, a veces no es tener mucho sino tener tiempo para disfrutar”, añadió el mexicano.

