El libro “Oír ese río”, una antología poética de los cinco continentes

El poeta argentino habló para los micrófonos de “Dos y Punto” sobre el libro que con letras representa la belleza de los ríos del mundo.

“114 poetas hacen parte del libro que está escrito con líneas en 27 idiomas distintos, pensamos en un tema universal y que el proyecto era una especie de utopía pero nos salió un librazo, parece un manual que uno leería en la escuela, casi todos los ríos importantes del mundo están allí en ese libro”, afirmó Charpentier.

"El libro es un pasaporte abierto a todos lados, estuve en Bogotá, en Medellín, disfrutando del momento, incluso nos han invitado a Macedonia", agregó Esteban.

Al autor no le preocupa si en algún momento se pierde la forma esencial en que están escritos sus libros cuando se traducen al braille y a otros idiomas. Para él, “no solo la traducción sino la publicación no puede ser plagiable, hay palabras que no se pueden traducir, entonces la publicación del libro sería una nueva versión”.

