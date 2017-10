Shakira regresa a los escenarios con el “Dorado World Tour”

El “Dorado World Tour” como se denomina esta gira, comenzará el 8 de noviembre con una presentación en Alemania, esta gira representa el regreso de la cantante colombiana a los escenarios desde la última que realizó en el año 2011.

En un video subido por la cantante en sus redes sociales, se observa la manera como ha estado trabajando para esta gira. Ahí muestra un recorrido muy rápido por un estudio donde se ven una serie de imágenes segmentadas en lo que parece una maqueta de cómo será cada una de sus presentaciones.

Algunos de sus fanáticos, analizando detenidamente el video, lograron sacar el setlist no oficial de lo que estará interpretando la cantante.

De los temas que se filtraron se destacan: Me Enamoré, Chantaje, La Bicicleta, Can’t Remember To Forget You, Si te vas, La tortura, su clásico Whenever, Wherever, entre otras 15 canciones.

#ElDoradoWorldTour #Rehearsals #30days ShakHQ Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 9 de Oct de 2017 a la(s) 1:12 PDT

Por ahora, el “Dorado World Tour” tiene confirmadas presentaciones en Europa y Norteamérica, pero se espera que también se presente en Latinoamérica.

