20 años del álbum “Vida loca”, del cantante Pancho Céspedes

El músico nacido en Cuba, habló para los micrófonos de “Dos y Punto” sobre el nacimiento de la emblemática canción, “‘Vida loca’ nació en 1998 y surgió de un amor muy grande que sentía, hice un homenaje al amor con ese álbum”.

Además, Pancho, contó lo que más disfruta de su carrera musical, “lo que más disfruto es buscar al Pancho que quiero ser encima de la tarima, disfruto mucho de las lindas sensaciones de subirme a un escenario”.

“Mis hijos, la música y después las mujeres, en ese orden, esas son las cosas más me gustan de la vida”, agregó Céspedes.

El artista cubano también confesó su opinión acerca del reggaetón. “Yo soy una persona que no juzga nada, que no niega nada, afortunadamente la música que yo practico y compongo todavía existe. El reggaetón no es el género que manejo ni que siento, pero si alguien lo hace lo respeto, lo que me preocupa es que algunas canciones vayan en contra de la moral y la ética”.

