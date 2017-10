“Me arrepiento de no haber empezado antes con el tema del ejercicio”: Mary Méndez

Mary estuvo en la cabina de “Dos y Punto” hablando de su vida en el gimnasio y las razones de su amor por el ejercicio. “Yo era fumadora de tiempo completo, y un 31 de diciembre prometí dejar de fumar, y entre al gimnasio, me quedó gustando tanto que no salí nunca”.

“A mí en realidad no me costó trabajo entrar al gimnasio, soy absolutamente feliz con lo que hago, hacer ejercicio hace parte de mí”, añadió la barranquillera.

Mary Méndez creó su propio pan a base de proteínas que distribuye en tiendas especializadas, la presentadora contó detalles de su negocio “Skinny Bread”, una empresa que se está convirtiendo en un hit en la industria del pan.

“Nació a raíz de mi necesidad de comer pan como todo el mundo, Bogotá es una ciudad panadera, hay muchas panaderías en la cuidad, se lo lleve a una amiga y le encantó, entonces empecé con el cuento de qué nombre le pongo y a comercializarlo”, afirmó Mary.

Además, la presentadora, confesó de manera graciosa la red social que más le gusta para compartir fotos y contenido con sus seguidores, “yo no puedo hablar en 140 caracteres, yo hablo hasta dormida, twitter no me interesa”.

“Para mí, Instagram es lo máximo, he encontrado por medio de las Instagram stories mi reality, en donde cuento lo que sucede en mi vida. La comunidad de mi Instagram me ha brindado aceptación y cariño, y estoy muy agradecida con ellos”, agregó Mary.

