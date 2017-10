Observatorio de Cáncer de Adultos alerta sobre las múltiples barreras de acceso

Según la Organización Mundial de la Salud, en Colombia se presentan aproximadamente 72.000 nuevos casos de cáncer-

La Organización Mundial de la Salud, proyecta que, en el país, cada año mueren cerca de 29.000 hombres y mujeres por cáncer y aproximadamente 140.000 personas sufren de esta enfermedad; 14.300 hombres mueren cada año por cáncer, principalmente de estómago, pulmón, próstata, colon-recto y leucemia

El pasado 4 de octubre se llevó a cabo el tercer conversatorio de barreras de acceso para los pacientes adultos con cáncer promovido por el Observatorio Interinstitucional de Cáncer de Adultos (OICA), donde diferentes organizaciones de pacientes del país hicieron un llamado a la Superintendencia Nacional de Salud para que tome las medidas necesarias con el fin de eliminar las barreras de acceso a las cuales se enfrentan diariamente los pacientes que padecen esta patología y les aseguren la atención oportuna mediante un tratamiento integral y de calidad para los usuarios de todos los regímenes.

El consolidado de Barreras de Acceso que el Observatorio presentó muestra un considerable incremento, entre otros, en la demora en la entrega de medicamentos que pasó de un 12% del año 2016 a un 28% en el 2017.

A pesar de la habilitación que se hizo este año de la plataforma Mi prescripción (Mipres) que el Ministerio de Salud y Protección Social desarrolló con el fin de mejorar el acceso a los usuarios que requieran servicios que no se encuentran incluidos en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC (antes llamado No POS) y que busca facilitar a los profesionales de la salud la prescripción de dichos servicios para los afiliados al régimen contributivo, la misma se ha convertido en una barrera de acceso adicional. La entrega de medicamentos no es efectiva; contrario a lo que se esperaba, las trabas están aumentando debido a las barreras administrativas que están generando las EPS.

De acuerdo con la doctora Martha Lucía Gualtero Reyes, Presidenta del OICA, “La gran preocupación es la barrera de acceso que los pacientes tienen frente a los servicios de salud que el profesional prescribe, sean con cargo a la UPC o a través de la plataforma Mipres. Las consecuencias de estas barreras son diagnósticos tardíos, interrupción de tratamientos o poca adherencia a los mismos”. Todas estas demoras son cruciales en salud, pero sobre todo en cáncer, donde cada minuto cuenta. “Un cáncer se puede detectar en estadio temprano y tiene muy buen pronóstico, pero si el paciente se demora en recibir el tratamiento oncológico o se interrumpe el mismo, puede pasar de estadio 1 a 3 y ahí tratar el cáncer es más complicado y con menor pronóstico de vida”, asegura la Dra. Gualtero.

Es por esto que el panorama nacional es desalentador, debido a que cada año se detectan alrededor de 72 mil nuevos casos de cáncer, en donde cada uno de esos pacientes debe gestionar múltiples trámites con el fin de obtener un tratamiento o dar continuidad al mismo.

De esta manera, el OICA busca con este tipo de llamados evitar que los pacientes tengan que interponer tutelas para recibir el tratamiento, no sólo porque la salud es un derecho sino porque con las demoras se pierde la oportunidad de que reciban tratamiento oportuno y tengan calidad de vida. Además, se optimizan los dineros del sistema, pues un paciente que se trata oportuna y continuamente, tiene menos oportunidad de presentar complicaciones.

Observatorio Interinstitucional de Cáncer de Adultos

