Los Fabulosos Cadillacs estarán en Bogotá para el Cosquín Rock

El músico y compositor de rock argentino, Sergio Rotman, reconocido por ser el saxofonista de la banda Los Fabulosos Cadillacs, habló para los micrófonos de “Dos y Punto” sobre la presentación que tienen preparado para el público asistente al festival.

“Tenemos 33 años de carrera como Los Fabulosos Cadillacs, y tenemos un montón de canciones clásicas que se deben tocar obligatoriamente, el problema es que a veces no tenemos espacio para tocar las canciones del nuevo disco, pero igual el show es divertido porque recordamos los hits que hemos realizado a lo largo de los años”, aseguró Rotman.

El integrante de la agrupación argentina recordó también el bonito proceso que ha tenido la banda durante tantos años, “cuando empezamos éramos adolescentes, ahora hemos envejecido como una familia, algunos se han divorciado, otros han mantenido una vida rockera loca, pero siempre hemos sido una familia”.

“La experiencia de convivir con otras personas te provoca una conexión única que solo el tiempo te puede dar”, añadió Sergio.

Además, el músico confesó la opinión que tiene sobre el género urbano, “nosotros pertenecemos a un mundo extraño llamado rock and roll, y a mí la verdad mucho no me importa que el género urbano este de moda, porque nosotros estamos hechos para durar por mucho tiempo, lo comercial no va de la mano con el espíritu rockero”.

“No necesitamos el culo para pegar ni necesitamos a tres chicas bailando para pegar, con la voz y la guitarra sobresalimos”, agregó el compositor.

Comentarios