¿Cómo refinanciar sus deudas con los bancos?

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el superintendente financiero, Jorge Castaño, entregó detalle de las alternativas que se habilitarán a partir del próximo 31 de octubre para los usuarios del sistema financiero.

Explicó que quienes vean afectada su capacidad de consumo pueden acercarse a la entidad financiera con la cual tenga el crédito abierto para rediseñar el pago de la obligación.

“Esta es una medida que sirve para cualquier deudor del sistema financiero. Créditos vehículos, libre inversión, tarjeta de crédito, vivienda, entre otros”, explicó el funcionario.

De igual manera indicó al acogerse a esta nueva alternativa financiera no generará reportes negativos ante las centras de riesgo. “No queremos incentivar que la gente no pague. Con esa simplicidad lo que se busca es que la gente vaya sin abogado, no haya cobro adicional y se logré una solución financiera y la entidad pueda recuperar su cartera”, agregó Castaño.

Añadió que estas nuevas alternativas de financiación se tomaron a raíz de la situación económica del país, donde no desconoció la desaceleración económica y la carga tributaria que pueden afectar la capacidad de pago de los ciudadanos.

