Master 3 con Charly Black

El Master 3 de Top Caracol es otra forma de conocer a tus artistas favoritos, compartir gustos y descubrir nuevos sonidos. Comienza la semana con la mejor energía y disfruta con el Playlist de lo que más le gusta a Charly Black.

Artistas Favoritos

1. Bounty Killer / 2. Mariah Carey / 3. Bob Marley

Canciones Favoritas

1. Down in the Gettho Bounty Killer https://youtu.be/XhgJQY6IhjI

2. Always Be My Baby Mariah Carey https://youtu.be/LfRNRymrv9k

3. One Love Bob Marley https://youtu.be/vdB-8eLEW8g

Canciones Propias (Charly Black)

1. Bitter Sweet https://youtu.be/w7H4e1cuWoM

2. Gyal You A Party Animal https://youtu.be/P5C--jQjYgw

3. Hoist And Wine https://youtu.be/Sm0PKvD_JuY

4. You´re Perfect https://youtu.be/jjk9SFjEQQM

