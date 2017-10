Las revelaciones de Musa Besaile y su careo con Bustos en la Comisión de Acusaciones

Caracol Radio revela en exclusiva detalles de la última aparición pública de Musa Besaile antes de que las autoridades le expidieran orden de captura y le perdieran el rastro el pasado 19 de septiembre.

Es la primera vez que se escucha la voz y el tono de Leonidas Bustos en sus intervenciones en las diligencias judiciales que ha adelantado desde que estalló el escándalo.

Besaile fue citado a la Comisión en calidad de testigo en el proceso que se abrió contra los ex magistrados Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos y Gustavo Malo. Allí repitió que fue extorsionado por Luis Gustavo Moreno a nombre de Bustos y le dijo en la cara al ex presidente de la Corte que no le tenía miedo.

Además revela el nombre de José Miguel Ramírez, el arrocero que supuestamente le prestó los $2.000 millones para pagarle a Luis Gustavo Moreno y asegura que no es el único congresista víctima del tráfico de información y decisiones judiciales en la Corte Suprema de Justicia.

Señala que son varios sus colegas del Senado y la Cámara que tienen la misma situación pero que el ha sido el único con los pantalones para darle la cara a la justicia y los medios de comunicación.

Durante la diligencia el congresista de Córdoba reitera sus denuncias y ante el incisivo interrogatorio que le hizo el propio Leonidas Bustos, estalla en cólera alegando que el ex magistrado lo quiere intimidar con sus preguntas.

Bustos le pregunta por temas familiares y personales, y explica que lo que busca es definir el perfil sicológico del senador con el fin de que la Comisión de acusaciones tenga en cuenta esa información a la hora de validar el testimonio.

Fue incluso necesario interrumpir la diligencia algunos minutos para que el senador Musa Besaile se calmara y explicara porque su molestia con las preguntas de Bustos, que indagó hasta por su estrato social y si su familia tenia problemas con la justicia.

La pregunta que detonó el desespero de Besaile, fue cuando el ex magistrado Bustos relatándole detalladamente todos sus procesos en la Corte Suprema, lo cuestionó por haber accedido a la extorsión, teniendo en cuenta que hasta el momento ninguna investigación había prosperado.

En la diligencia, si bien estuvo presente el ex magistrado Francisco Ricaurte, no hizo uso de la palabra y dejó que su abogado hiciera algunas preguntas en las que buscaba dejar claro que en ningún momento Ricaurte recibió dinero o participó de la supuesta extorsión.

Comentarios