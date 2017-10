Gihan Tubbeh, fotoperiodista ganadora del World Press Photo asiste al Festival Gabo

Gihan Tubbeh habló para los micrófonos de “Dos y Punto” sobre la experiencia vivida en el festival que termina mañana 30 de septiembre. “Está súper el festival, tengo mucho entusiasmo por escuchar las conferencias de los invitados internacionales”.

“Tengo gran expectativa por un documental que van a presentar el día de mañana, llamado ‘La tempestad’, no me lo quiero perder, es una interesante mirada sobre las desapariciones en México”, agregó la peruana.

La fotoperiodista Gihan Tubbeh es una defensora del uso de la imagen como vehículo de expresión. Ganadora del World Press Photo en el año 2010 por su trabajo “Adrián”, un niño autista.

La fotógrafa saca fotos de la vida cotidiana que normalmente pasan desapercibidas, para ella, esto tiene que ver con, “sencillamente la curiosidad, la sensibilidad de estar súper atento”.

Gihan Tubbeh también contó detalles del seguimiento y trabajo realizado con el niño autista. “El autismo es un mundo fantástico lleno de magia, no se imaginan lo especial de estar al lado de un personaje como este”.

“Visite un colegio autista, y Adrián ya no podía estar en ese colegio porque tenía un autismo más severo, lo elegí por intuición, hable con la directora, me encontré con la madre y me dio la libertad de ir a su casa y tratar con él”, añadió Tubbeh.

