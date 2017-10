Jorge Celedón es uno de los nominados a los premios Latin Grammy

El cantante y compositor colombiano de música vallenata habló para “Dos y Punto” sobre su destacada nominación, “es una señal de que seguimos haciendo las cosas bien, gracias a Dios y a la academia por tenernos en cuenta”.

Esta es la séptima nominación del artista, que ya lleva 3 Latin Grammy, dos de ellos de manera consecutiva en el año 2014 y 2015.

Jorge confesó también las posibilidades que tiene para llevarse el premio en su categoría, “las veces que me lo he ganado siempre ha sido sorpresa, y la verdad no espero el premio, estar nominado ya es ganancia, no es fácil entrar a la nominación”.

Además, Celedón contó detalles de lo que verán los visitantes al Tropiconcierto, evento del cual hará parte, “vamos a presentar nuestros más recientes éxitos, va a ser como un mini festival vallenato”.

