Preocupados por la creciente corrupción dentro de la justicia en Colombia se expresaron este lunes tres expertos invitados por 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, quienes hicieron una rápida radiografía de los problemas que vive el sector.

Gloria María Borrero, directora Corporación Excelencia en la Justicia; Ramiro Bejarano, abogado con más de 40 años de experiencia en el campo del derecho y Julio Andrés Sampedro, decano de Ciencias jurídicas de la Universidad Javeriana, fijaron sus puntos de vista sobre el tema de la corrupción en dicho poder público.

Para la doctora Borrero, el problema es que no hay un plan serio de lucha anticorrupción en la justicia. Ella cree, además, que la corrupción no ha incrementado, lo que pasa es que ahora se denuncia más.

Pero coincidió en la necesidad de cambios profundos que, por supuesto, incluyan medidas estrictas para atacar este problema.

Para Bejarano, una reforma a la justicia que le guste a todas las cortes es imposible y controvierte a la doctora Borrero cuando dice que la corrupción no ha aumentado. No es cierto que la corrupción de hoy sea igual a la de hace algunos años. Hoy es mucho más grande, dijo Bejarano y añadió que la reelección del presidente Álvaro Uribe en 2006 influyó, porque el gobierno se apoderó de una cantidad de estamentos que debían ser independientes, entre ellos el Consejo de la Judicatura que terminó permeado por la política. "Y de allí se presentaron muchas cosas que antes no habían ocurrido", precisó al considerar que "la fórmula sería revocar a las altas cortes".

Muy cercano a la necesidad de una profunda reforma se expresó el doctor San Pedro, quien coincidió en que hoy en Colombia hay unos niveles de corrupción mucho más altos.

Pero además hizo una reflexión adicional: debemos preguntarnos qué estamos haciendo todos los ciudadanos, todos los colombianos para que la justicia no funcione.

El debate completo con el análisis de los tres destacados juristas lo puede escuchar en el archivo de audio anexo.