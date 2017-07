El humo del cigarrillo es tan tóxico como fumar

El humo de segunda mano, también conocido como humo ambiental del tabaco, es una combinación del humo proveniente de un cigarrillo encendido y del humo exhalado por el fumador que se difunde hacia el espacio que nos rodea.

El especialista Steven Ames de Clínica Mayo, explica que inhalar humo de segunda mano es tan riesgoso como fumar, pues este contiene las mismas sustancias químicas tóxicas que los fumadores inhalan, tales como nicotina, monóxido de carbono, benceno, formaldehído, cianuro y una variedad de sustancias que producencáncer. Pese a que los efectos de estas sustancias químicas son mayores cuando se inhalan directamente del cigarrillo, no dejan de ser tóxicos en el humo de segunda mano.

Las partículas en el humo de segunda mano pueden permanecer en el aire por horas y el residuo que se adhiere al cabello del fumador, así como a la ropa u otros elementos, también representan riesgos para la salud, especialmente en los niños. Ese residuo se conoce como humo de tercera mano.

Existen pruebas que indican que la exposición al humo de segunda mano, al vivir con un fumador, puede aumentar el riesgo de cáncer de pulmón en 20 o 30 por ciento. El humo de segunda mano también aumenta el riesgo para arteriopatía coronaria en 25 a 30 por ciento y puede producir a una variedad de riesgos médicos en los niños, así como en las mujeres embarazadas y sus bebés aún no nacidos.

Igual que con el tabaquismo activo, mientras mayor y más prolongada sea la exposición, mayor riesgo de sufrir daños en la salud, especialmente enfermedades respiratorias y cardiacas. Además, los síntomas de asma y arteriopatía coronaria pueden empeorar hasta con un tiempo corto de exposición.

Dejar de fumar puede ser difícil para un fumador, pero es un paso importante. Si usted fuma, sepa que dejarlo mejorará no solamente su salud, sino también la de las personas que lo rodean. Si vive con un fumador, no permita que este fume en espacios cerrados o de poca ventilación, desgraciadamente las máquinas para limpiar el aire o los filtros no son eficaces para limpiar el humo de segunda mano y tercera mano, la única manera de eliminar el riesgo de exposición es erradicándolo de su entorno.

Mayo Clinic