Mamá de hija con Síndrome de Down

Es la historia de superación y tenacidad de una madre llamada Diana Duarte, su relato cuenta los duros obstáculos que ha tenido que enfrentar por sacar a su hija adelante, ella logra vencer el miedo y esquivar estos fuertes desafíos.

“Siempre le pedía a Dios que me regalara otro hijo. Tuve muchas complicaciones. Un médico me dijo que yo no podía volver a quedar embarazada, pero yo seguía fiel a mi deseo", afirma Diana.

"Luego de que me dijeran que mi bebé venía con Síndrome de Down, los otros diagnósticos eran hidrocefalia y fístula gastroesofágica, lo que, según la medicina, la convertían en una personita con unas capacidades de vida muy limitadas", agrega la madre.

"Ante la presión de que acabara con mi embarazo, yo pasé por el miedo más grande al no saber qué hacer. Mediante la terapia de conciencia corporal, pude vencer el miedo y hoy, Sara vive y es una niña feliz, y yo la mamá más orgullosa”, concluye Duarte.