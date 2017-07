Gobernador de Cundinamarca se defiende de acusaciones sobre el 'Cartel del POT'

En diálogo con Caracol Radio, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que todos los casos de corrupción en su departamento deben ser investigados, pero reiteró que él no tiene nada que ver en el llamado 'Cartel del POT'.

"No tengo ninguna denuncia penal en la Fiscalía sobre esto. Solo he sido alcalde de un municipio, de Funza, no de cinco ni de siete. Puedo decir con tranquilidad que, en mi periodo como alcalde, entre 2008 y 2011, no se hicieron modificaciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT)", dijo.

Según él, cuando llegó a la administración encontró que durante 10 años se había modificado el suelo, razón por la que su Alcaldía empezó a imponer medidas.

"Recuperamos casi 50.000 millones que se consideraban perdidos. La mayoría de las personas a las que se les impuso la plusvalía manifestaron inconformismo. Pero todas las demandas, hasta la fecha, siempre han dado la razón al municipio", recalcó.