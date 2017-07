Oposición pide no ceder ante las amenazas de Maduro contra manifestantes

La oposición venezolana confirmó que a partir del medio día de este viernes habrá marchas y manfestaciones para rechazar las elecciones del domingo que elegirán a los miembros de una Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el presidente Nicolás Maduro y que, según diversos sectores sociales, pretende una reforma a la carta magna para implantar plenamente y perpetuar en el poder al comunismo.

Frente a las amenazas de Maduro, de no permitir las marchas y castigar con cárcel a quienes las promuevan y a quienes participen, dirigentes opositores dijeron que no solo habrá este viernes una "Toma a Caracas", sino una "Toma a Venezuela", en la que se le dirá al mandatario que no quieren dicha Constituyente.

La periodista Amanda Sánchez, desde Caracas, y reporteros en varios puntos informativos, les cuentan la situación general de Venezuela, los llamados internacionales para que sean respetados los derechos de los ciudadanos, la expectativa por las decisiones que pueda tomar Estados Unidos y la persistente actitud de Nicolás Maduro que no da marcha atrás con la Constituyente y se torna más duro con la represión a sus opositores. Todo lo encuentra en el archivo de audio adjunto.