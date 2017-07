Nos sentimos muy orgullosos del festival, faltan 19 días para algo histórico: Jaime Valderrama

El festival llamado “Día de Rock Colombia” está creado para promover la cooperación y conectividad entre bandas del pasado y de la actualidad, donde el show y la experiencia musical colombiana dan como resultado un tributo al rock de todos los tiempos.

Jaime Valderrama, integrante de la banda de rock colombiana Don Tetto, es uno de los promotores del festival, “hemos visto grandes ejemplos de festivales en Perú, en Chile, en Uruguay, países que promueven estos eventos musicales”, afirma.

En Colombia, las bandas no tienen los suficientes espacios para trascender y compartir con sus fans, por eso se quiere invitar y presentar el Día de Rock Colombia 2017.

“Empezamos a pensar en todo el rock que ha llegado a Colombia, en el impacto de 30 artistas en un festival histórico, empezamos a hablar con cada uno de ellos, logramos unirnos y así dar visibilidad a otras bandas”, asegura Valderrama.

El festival “Día de Rock Colombia” realizará su primera versión el 12 de agosto de 2017 en el Centro de Eventos Autopista Norte y contará con la presencia de 30 bandas: La Pestilencia, Nepentes, 1280 Almas, I.R.A., Ataque en Contra, Superlitio, Don Tetto, The Mills, Tr3s de Corazón, Telebit, Consulado Popular, Velo de Oza, Revolver Plateado, 6 Peatones, Rocka, Nawal, Lo Ke diga el dedo, Estados Alterados, The Hall Effect, Código Rojo, Doctor Krápula, Popcom, V For Volume, Árbol de Ojos, Ship, The Black Cat Bone, Pirañas, K-93, Koyi K Utho y Los de Adentro.