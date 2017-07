"La Ley del Corazón" me dejó el legado de hacer proyectos con mucha calidad: Mabel Moreno

Una de las producciones colombianas más importantes de los últimos tiempos, "La Ley del Corazón", será estrenada el primero de agosto por la señal de Telemundo Internacional.

Mabel Moreno, la actriz que triunfa con su personaje de María del Pilar Garcés, siente un gran orgullo por hacer parte de esta exitosa producción.

Para ella, "el resultado de la novela es muy positivo porque no es la típica historia. Me encanta que están viendo un proyecto distinto, donde la mujer es la heroína y no la cenicienta", afirma la actriz.

En la gala de los pasados Premios India Catalina, la telenovela "La ley del corazón", de RCN Televisión, fue elegida por los colombianos como la Mejor Producción de Televisión Favorita del Público. Según Mabel, este triunfo "me crea la necesidad de realizar proyectos con mucha calidad, trabajos de los cuales me sienta plenamente orgullosa, eso es lo que quiero hacer como actriz".