Sofía Gómez mostró que también tiene gran capacidad pulmonar para rapear

Con una gran sonrisa y un carisma sin igual, llegó a la cabina de Dos y Punto Sofía Gómez, la colombiana que se convirtió en noticia no solo por batir el record mundíal de apnea, sino también por superarse a sí misma en su marca dos días después de haber pasado a la historia.

La deportista, arribó a Caracol Radio para hablar de su historia, pero también para asumir el reto de "Así canto yo y Punto", el karaoke de nuestro programa. La canción elegida: Tus ojos lloran por tí; una canción caracterizada por su particular rap, ideal para que la atleta demostrara la capacidad pulmonar que ya la ha hecho celebre.



En su visita no solo habló de su rutina de ejercicios, ni tampoco se limitó a demostrar el porqué de no haberse dedicado a la música. Sofía también habló de su vida, confesó que admira a Carlos Vives, nos contó la historia del día que conoció Rigoberto Urán, confesó que se sintió alagada el día que el Cholo Valderrama solicitó seguirla en sus redes sociales, y afirmó que desde hace 5 años está intrigada por conocer un pan que se llama "mogolla chicharrona".

Sofía Gómez, una atleta colombiana ejemplar, que el día de la independencia de nuestro país nos contó que a la distancia, y antes de comenzar sus entrenamientos, escucha "La tierra del olvido", de Carlos Vives, para sentirse más cerca de Colombia.