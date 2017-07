Lee lo que quieras pero lee

"El lector es solo aquel que lee un libro", es una falsa premisa que busca dejar atrás la campaña #LeeLoQueQuierasPeroLee, iniciativa encabezada por Consuelo Gaitán, directora de la Biblioteca Nacional, que busca validar los nuevos escenarios a los que ha migrado el buen habito de la lectura.





“Desmontar la idea del mito de que la gente no lee, que los jóvenes no leen”, es una de las premisas de la campaña, con la que los promotores de la lectura quieren reconocer que un lector no es solo aquel que disfruta de un libro, sino que quien opta por deleitarse con una revista, un comic o una saga también también puede considerarse como tal.



"Los lectores tienen la capacidad de decidir por sí mismos", es una frase que se ha de convertir en máxima de los tiempos modernos, entendiendo que las historias escritas también han migrado de plataformas, y que así como hay quien goza del silencioso espacio de la biblioteca, hay quien prefiere de una lectura al aire libre, y que así como hay quien prefiere los clásicos, hay quien opta por una lectura más contemporánea; todo va en gustos, y es importante entender que muchas veces el caracter "obligatorio" de una lectura, hace que los individuos pierdan el interés sobre dicho texto.

Un pilar importante de la campaña está en entender precisamente los gustos, respetarlos, y hacer sentir a quien goza de la lectura en los nuevos escenarios, formatos y temas, que su ejercicio también se llama lectura, que es lector.