El cine de terror despide al padre de los zombis

Si usted es amante de The Walking Dead o cualquier otra serie o película sobre zombis, le debe muchas horas de entretenimiento a George Romero, quien murió este domingo a los 77 años.

Además de hacer estar detrás de La noche de los muertos vivientes "Night of the Living Dead" (1968), Romero rodó las secuelas "Dawn of the Dead" (1978), "Day of the Dead" (1985), "Land of the Dead" (2005), "Diary of the Dead" (2007) y "Survival of the Dead" (2009).

Como dato curioso, Santiago Rivas nos contó durante el programa que es admirador de Romero y que uno de los pensamientos más impactantes de uno de los maestros del cine de terror es señalar que los verdaderos zombis son los humanos que se mueven en masa, que van a donde les dicen.