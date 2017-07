No vamos a pelear con las cifras, vamos a pelear con los narcotraficantes: Naranjo

En diálogo con Caracol Radio el vicepresidente Óscar Naranjo reconoció problemas en el tema de los cultivos ilícitos que han crecido en el país. Y es que precisamente el último reporte de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, Unodc, indica que los cultivos de coca en Colombia pasaron de 96 mil hectáreas en el 2015 a 146.000 en el 2016.

“Realmente no es una noticia nueva porque ya los Estados Unidos habían señalado ese incremento. Las cifras no coinciden, pero la tendencia sí. Lo cierto es que no vamos a pelear contra las cifras, pero sí contra los narcotraficantes”, dijo Naranjo.

El oficial en retiro aseguró que el Gobierno no esconde esa realidad, pero que también hay que entender el proceso de transición en el que está el país después de la firma del acuerdo de paz con las Farc. “El Gobierno no esconde la realidad y por eso hay sustitución voluntaria y erradicación manual. En 40 municipios ya hay acuerdo para adelantar estos programas”.

Reiteró que las Farc no tuvieron incidencia alguna con la decisión de suspender la fumigación con glifosato y que precisamente esa organización al dejar sus armas romperá cualquier vínculo con el narcotráfico.