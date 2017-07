¿Cómo reactivar el rendimiento escolar después del paro y las vacaciones?

Una de las preocupaciones más comunes de todas las familias es el rendimiento escolar de los niños. En muchas ocasiones, las notas no son las deseadas y para las familias no siempre es una tarea sencilla enfrentarse a las malas calificaciones escolares. Esta es una de las razones que inquieta a los padres de familia, luego de varias semanas en que los niños no asistieron a clases por el paro nacional de maestros y las vacaciones.

El rendimiento escolar es la forma de evaluar el aprendizaje de los niños. Por eso, es importante diagnosticar con anterioridad las problemáticas. La psicóloga Ana María Reyes Tirado es una de las mayores expertas en Latinoamérica de rendimiento escolar. Utiliza la técnica de Neurofeeback que emplea modernas tecnologías para regular y optimizar funciones cerebrales involucradas en déficit atencional, trastornos obsesivos, trastornos del sueño, migraña, problemas de aprendizaje, autismo, deterioro cognitivo, adicciones, ansiedad, depresión, déficit de atención, hiperactividad, aprendizaje, creatividad, memoria, etc.

El entrenamiento permite con técnicas muy específicas activar el cerebro y entrenarlo para mejorar los problemas detectados.

Según Ana María Reyes, directora científica de la Fundación Syncronía, los consejos para reactivar el rendimiento escolar son:

- Crear una rutina de estudio que contribuya a la consolidación del hábito. Para ellos, establezca un horario y un espacio fijo para hacer las tareas escolares y para el estudio.

- Evitar que los niños se sientan sobreexigidos en el regreso a clases, ya que en la medida en que estén motivados se encontrarán más receptivos a nuevos conocimientos.

- Educarlos para desarrollar su responsabilidad y su capacidad de esfuerzo. Sacar buenas notas por tener un rendimiento académico óptimo no siempre es fácil, requiere de un esfuerzo que deben estar dispuestos a hacer. Es importante que desde pequeños les enseñemos a ser responsables y a esforzarse para lograr sus metas.

Martecomunica