Las geek moms, la nueva manera de vivir la maternidad

Seguro las has visto en acción o incluso eres una de ellas, las Geek Moms son la nueva generación de mamás que están cambiando las formas de crianza. Es difícil perderlas de vista pues documentan todo lo que pasa en su día a día como madres. Mientras que para unas generaciones atrás era una total sorpresa saber el sexo del bebé, las Geek Moms saben qué tamaño tiene el feto en el vientre mes a mes gracias a aplicaciones como BabyCenter, que cuenta con blog, noticias y hasta webnovela.

La tecnología es para ellas un aliado que sirve para cuidar a sus pequeños – ¿has oído hablar de las cámaras en la casa o el Jardín que se pueden monitorear desde el celular?- y es, también, una herramienta para crear y consumir contenido de otras mamás como ellas. Crean redes de apoyo y comunidad. Muchas veces abren un nuevo @ para sus bebés o crean un #HT para todos los contenidos que suben sobre ellos.

Las Geek Moms incorporan a sus hijos a sus proyectos, de hecho estos son fuente de inspiración para crear nuevas empresas. ¿No has notado últimamente que tu amiga además de estrenarse como madre, inauguró un negocio relacionado con esta nueva experiencia? Instagram es la plataforma de marcas como @lulabai, que ofrece baberos trendy, emprendimiento de la periodista de la W Radio Rosario Gómez: “Empecé diseñando los baberos para mi hija Elena. Cada vez que subía fotos me preguntaban dónde se conseguían, así que decidí lanzar esta línea a nivel comercial”, cuenta.

Tienen claro que las opciones que elijan hoy con respecto a la alimentación de sus pequeños, crearán sus hábitos de alimentación futura y les evitará enfermedades como la obesidad. Por eso buscan alternativas nutritivas, con ingredientes naturales, sin aditivos y sin azúcar añadido.

No es extraño que las Geek Moms no le den dulce a sus hijos, y hagan fiestas infantiles donde remplazan tortas y chocolates por snacks saludables como purés de frutas 100% orgánicas y sin azúcares ni almidones añadidos. Para ellas, las golosinas no son sinónimo de recompensa o regalo, ni mucho menos ofrecen chocolates a cambio de que un niño se porte bien o no haga pataleta, buscan métodos de crianza mucho más asertivos como la disciplina positiva.

Lo que consumen las Geek Moms

Para conocerlas un poco más y entender sus decisiones de consumo, la empresa de alimentación saludable para niños, mah! realizó una encuesta a 220 mamás (la mayoría entre los 29 y los 37 años de edad) donde se evidenció una característica común: Son consumidoras exigentes, que estudian las propiedades de los productos que le dan a sus hijos, buscando siempre la opción más saludable. Muchas de las Geek Moms dicen leer las etiquetas y las tablas nutricionales de los productos. De hecho el 44% manifestaron que éstas influyen casi siempre en su decisión de compra y, un producto que no incluya en su empaque la etiqueta de tabla nutricional, genera desconfianza al 87%.

Estas nuevas necesidades han hecho que en el mercado surjan marcas innovadoras que impulsan un estilo de vida saludable, es el caso del almacén “Bebe DC organic” en cuyo espacio sus clientes además de encontrar productos orgánicos, biodegradables o reciclados, cuentan con talleres y eventos que refuerzan esta filosofía. O la marca barranquillera “Ecotú” cuyo portafolio contiene productos para el cuidado del bebé, libres de sulfatos, parabenos y otros alérgenos comunes. Sus productos son 100% naturales, como el shampoo de quinua, la crema de manzanilla o el repelente.

Como la alimentación de sus pequeños es uno de los puntos fundamentales, muchas prefieren opciones como la que ofrece máh! cuyo compromiso es potencializar la vida de los niños y crear un estilo de vida y hábitos saludables: los purés, cereales orgánicos y los yogurt bites, son unos de los preferidos. Son snacks saludables, que no contienen azúcar añadida y que le dan la tranquilidad a las mamás de hoy de que sus hijos consumen productos saludables y de calidad. También surgen métodos como el que ofrece “MAMIFit®” una empresa que nació en el 2010 con el objetivo de brindarle a las madres sesiones de gimnasia para ponerse en forma antes, durante y después del embarazo y cuyo diferencial son sus rutinas diseñadas para madre e hijo, así las mamás recuperan su físico sin separarse de sus hijos.

Por eso si publicaste la ecografía 3D de tu hij@ en todas tus redes sociales; te llega mes a mes el desarrollo de tu pequeño vía BabyCenter; creaste un # o @ para taggear las fotos de tu hijo; las gaseosas están prohibidas en tu casa; no premias ni prometes golosinas a cambio del buen comportamiento, y estudias las etiquetas para conocer los ingredientes y propiedades que tiene el producto que va a consumir tu bebé: Felicidades, eres una Geek Mom.

