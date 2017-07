“No se cuenta con certeza sobre la fuerza vinculante de las consultas populares”

Carlos Montaño el Secretario de Minas y Energía de Cundinamarca aseguró en Caracol Radio que no tiene la certeza de qué va a pasar después de la decisión que tomaron los habitantes de Arbeláez en donde el No ganó con 3.795 votos para evitar la explotación de hidrocarburos.

“Creo que es necesario establecer la seguridad jurídica en el sector minero, no se cuenta con certeza sobre la fuerzas vinculante de las consultas porque ya hay unos derechos adquiridos por los empresarios”.

Según este funcionario las decisiones de las consultas deben aplicarse a través de unas mesas de trabajo para tener una decisión fortalecida.

En el municipio de Arbeláez en Cundinamarca, con un total de 3.795 votos, en una consulta popular, ganó el No para la explotación y exploración de hidrocarburos en la zona. Pero no ha sido el único, también el municipio de cabrera dijo NO a los proyectos mineros y energéticos.

El proxímo 6 de agosto el turno es para el municipio de Pasca