¿Por qué la Fiscalía no sabía sobre los antecedentes de la esposa del ex fiscal Moreno?

La Fiscalía no sabía de los antecedentes de Carolina Rico, la esposa del capturado ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, porque los estudios de seguridad solo cubren a la persona que va a ocupar el puesto, pero no a su esposa y familiares, informó este jueves Darcy Quinn, en sus secretos de 6AM Hoy por Hoy.

Otra razón es que la señora Rico salió absuelta en el proceso que le siguieron cuando fue descubierta con tres kilos de cocaína que llevaba hacia París, proceso en el que su abogado defensor fue precisamente Moreno.

Y llama la atención la estrategia usada por Moreno en la defensa: Le echó la culpa de la cocaína a la abuela de Carolina Rico. La abuela no se pudo defender porque murió dos días después de la detención de su nieta, revela Quinn en su secreto que usted puede escuchar completo en el audio anexo.