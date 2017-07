"Cuando conocí a Frida me enamoré del teatro y me marco la vida, su forma de amar" Flora Martinez

La bella actriz Flora Martinez es la encargada de darle vida a la pintora mexicana, Frida Kahlo, en una obra de teatro que agotó boletería en Cali, Barranquilla, Pasto y Santa Marta. Por eso, volvió a escena para presentarse en Medellín (6 y 7 de julio 8:00 p.m. y 8 de julio 6:00 p.m. y 8:00 p.m.).

Durante la charla que tuvo Flora con los integrantes de Dos y Punto, se pudo notar la emoción, el amor y la alegría que le inspira a la actriz la oportunidad de poder personificar sobre las tablas a una mujer que dijo admirar.

“Yo conocí a Frida a los 8 años, cuando mi papá me llevó a ver una obra de teatro, esa fue la primera vez que amé a Frida y me enamoré del teatro (…) Me enamoré de esa obra, me enamoré de los cuadros, la forma de amar de Frida me marcó la vida”, mencionó Flora.