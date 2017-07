Pinzón recogería firmas para ser candidato presidencial

El ex ministro de Defensa y ex embajador de Colombia en EE.UU., Juan Carlos Pinzón, se presentaría como candidato a la Presidencia de la República mediante postulación con firmas, cuya recolección está dispuesto a iniciar, reveló este miércoles Darcy Quinn en sus secretos de 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio.

Dijo Quinn que el ex ministro Pinzón la tiene lista su mano derecha para esta tarea. Se trata de Jorge Mario Eastman Jr., ex viceministro de defensa en uno de los gobiernos de Álvaro Uribe y ex secretario privado del ex presidente Andrés Pastrana.

Esta decisión obedece a la situación que enfrenta con el presidente Juan Manuel Santos y el Partido de la U, por sus declaraciones sobre el proceso de paz, señala el secreto que usted puede escuchar completo en el archivo de audio anexo.