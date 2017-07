“Me da mucho miedo tocar en este gran festival de América Latina” Mon Laferte

Norma Monserrat Bustamante Laferte, conocida artísticamente como Mon Laferte, horas antes de subirse al escenario de Rock al Parque -el festival más grande de Colombia- , nos concedió una entrevista en exclusiva para contarnos detalles sobre su presentación en este evento.

La artista chilena nos confesó, entre otras cosas, que se siente muy nerviosa por esta presentación: "Es la primera vez que vamos a tocar en Colombia, y me da mucho miedo tocar en este gran festival que ha marcado la historia del rock en América Latina”.

"Estoy segura de que los nervios se me van ir quitando con ayuda de mi banda y el público...pero me gusta sentir esto, pienso que hace parte de la actividad que elegí… si no sintiera nervios, sería aburrido", aseguró Mon.

Laferte, también nos contó que en su juventud hizo parte de una banda femenina de metal llamada “Mística girl”...además, explicó que quiere presentarse en el escenario de Rock al Parque tal cual es y así, poder conectar con su público.

“Hoy la palabra rock significa mucho más que una guitarra, pelo largo y ropa negra; este género tiene que ver con la actitud y con lo que estamos viviendo en el mundo (…) el rock de hoy es más pacifista, por eso pienso que ese es mi aporte....aunque mi música no tenga ese doble bombo que caracteriza el género”.

Mon Laferte, es una de las voces femeninas más importantes de Latinoamérica...la cantautora estremeció el escenario de "Viña del mar” hace pocos meses y acaba de recibir el "Single de platino" por 'Amárrame', la canción que hizo junto a Juanes.