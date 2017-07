"Mis redes sociales son paz y amor hasta el momento": Susana Rojas

Susana Rojas, quien interpreta a “Lucia” en la nueva novela “No olvidarás mi nombre”, nos dejó “husmear” en sus redes sociales, Twitter, que cuenta con más de 28.000 seguidores, e Instagram, con más de 26.000 seguidores, cuentas que ella misma maneja.

“En mis redes sociales solo he recibido comentarios positivos (…) hasta ahora no he tenido cosas “malucas” con mis seguidores”, nos mencionó Susana.

La actriz bogotana piensa que cada red social se maneja de diferentes maneras, por esto, está trabajando en la creación de su cuenta de Facebook.