Oyente discapacitado

“Yo decidí escribir el manual de formación en derechos humanos y discapacidad enfocado en la equidad para una sociedad más justa, porque debido a mi condición de discapacitado, me he encontrado con una sociedad que no está educada para entender nuestra realidad. Para asimilar que no somos personas enfermas, simplemente vivimos la vida de una manera distinta”.

Esta es la historia de uno de nuestros oyentes. Andrés Parra, quien vive con parálisis cerebral de nacimiento y a pesar de todos los inconvenientes, es abogado, traductor del italiano y poeta. Su sueño es que su manual sea publicado, y todos los colombianos vivamos en igualdad de condiciones.