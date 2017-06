Los asesinatos de líderes han crecido​,​ pero también la respuesta del Estado​: Mininterior​

En el debate de Hora 20, el ministro Guillermo Rivera destacó que la paz con Farc es una buena noticia por donde se le mire y que lo logrado este martes les demuestra lo contrario a quienes primero dijeron que esa guerrilla no firmaría, no se concentraría y no dejaría las armas.

El jefe de esa cartera aseguró que el firmado con las Farc es un acuerdo de Estado que se debe cumplir más aún cuando está de por medio la garantía de la comunidad internacional.