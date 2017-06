La no reincorporación de las Farc puede atentar contra la paz: Henry Acosta

En 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, el economista Henry Acosta, aseguró que la noticia del desarme de las Farc es de una magnitud incalculable pero llamó la atención sobre los procesos de reincorporación. Dijo que es lo más preocupante en lo que viene.

“También hay un punto de preocupación porque falta la JEP, la amnistía e indulto y la reincorporación que fue mencionada en una fracesita por Rodrigo Londoño y el presidente ni la mencionó”, dijo Acosta.

Y relató cómo los acercamientos con los diferentes gobiernos para instalar un proceso de paz se venían dando desde hace años. “En el 2006 el presidente Uribe recibió un mensaje a través de mí, de parte de Alfonso Cano y Pablo Catatumbo para negociar. Ellos le decían, no nos sigamos matando, y eso solo se dio hasta el 2010 con el presidente Santos”.

Finalmente, el empresario resaltó la importante noticia de la dejación de los fusiles de las Farc y reiteró su preocupación sobre los planes para los guerrilleros fuera de la vida armada. “Ayer fue un día no histórico, sino macrohistórico. Este es el conflicto armado más antiguo del mundo luego del de Palestina e Israel. Si la reincorporación de todos esos hombres no es social y económicamente digna, corremos en un cierto riesgo de que vamos a tener unas bandolas armadas y ahí vamos a decir: esto no concluyó bien”, puntualizó.