Conozcan el talento de Esmeralda Gil y Michael Steven ex participantes de la Voz Kids

En ‘Dos y punto’ nos acompañaron Esmeralda Gil y Michael Uribe, estrellas de Colombia canta y encanta de programas como Factor X y La Voz Kids, quienes nos mostraron su talento en la trova.

En la entrevista con 'Dos y punto' Michael, de 13 años, nos contó que cuando el decidió entrar a este proyecto no cantaba: "Yo era muy desafinado, pero con ganas y dedicación logré cantar". Por otro lado, Esmeralda, de 14 años, quien actuó en la novela 'Las hermanitas calle' del Canal Caracol, no mencionó que la música la inspira, que cosas que no puede decir con palabras, lo puede decir cantando.

Además, Silvia Zapata, directora y creadora de ‘Colombia canta y encanta’, quien diseñó la estrategia de promocionar la música colombiana entre los más jóvenes para conservar y expandir el patrimonio musical nos mencionó que “Este proyecto se creó por la preocupación de que la juventud ha olvidado nuestras raíces, la música colombiana”.

‘Colombia canta y encanta’ cumple 15 años y por eso se realizará un festival para celebrar y unir en un solo evento a los mejores representantes de la música colombiana. El evento se realizará del 13 al 16 de junio en Medellín.