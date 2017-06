Por negligencia de los inspectores no se obliga al uso de los salvavidas

En 6AM, Hoy por Hoy de Caracol Radio, uno de los empresarios que trabaja con turismo de lanchas en Guatapé, Daniel Flórez, contó su experiencia sobre cómo ayudó a las víctimas y llamó la atención sobre algunas faltas de las autoridades correspondientes.

“Me di cuenta, por medio de otra embarcación que estaba al lado, porque pedían auxilio, lanchas para el rescate y yo ahí mismo prendí la mía a todo dar para llegar a auxiliar a la gente y me encuentro con semejante barco hundiéndose. Tuve muchas dificultades porque no podía amarrar mi lancha a la embarcación porque me tiraba para el fondo. Entonces lo que hice fue meter mi lancha hasta donde el motor me diera para salvar personas” dijo Flórez.

También habló sobre el tiempo del hundimiento. “En mi reacción yo creo que se hundió dentro de siete minutos porque si la embarcación se hubiese hundido en 15 o 20 minutos no dejamos ahogar a nadie pero las personas se ahogaron porque el barco se hundió muy rápido. Los que yo subí a mi lancha tenían salvavidas, pero hubo varios que se me subieron que no tenían”.

Finalmente, el empresario resaltó que hace falta vigilancia de los entes de control y afirmó que las personas muchas veces no colaboran en el cumplimiento del uso del chaleco salvavidas. “Lo que sucede es que en esas embarcaciones donde la gente rumbea y se siente más amplia, no cumplen con esos requisitos. Porque en nuestras lanchas la gente se quita los chalecos y nuestra consigna es que si las personas no cumplen, se regresa el dinero”, concluyó.