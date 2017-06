Al principio mi mamá no me apoyaba en mi carrera del fútbol, pero ahora es una mamá orgullosa: Leicy Santos

Este fin de semana se jugó la final de fútbol de la liga femenina, en donde se enfrentaron Independiente Santa Fe y Huila en el estadio El Campín. En este partido las "leonas" se llevaron a casa la copa venciendo 1-0 a Huila en el juego de vuelta de la final de Liga. El marcador global terminó 3-1 a su favor.

Por esto, quisimos entrevistar a Leicy Santos y conocer cómo ha sido su carrera deportiva. Durante la charla con ‘Dos y punto’ nos contó que "Desde muy pequeña jugaba con hombres, con mi hermano y sus amigos" además agregó que no muchas personas la apoyaron desde el principio, como su mamá: "Mi papá me apoyaba, pero mi mamá me regañaba; luego de un tiempo se cansó de decirme, lo aceptó y ahora es una mamá orgullosa".

Por parte del triunfo de Independiente Santa Fe femenino nos contó que "Nunca dudamos que el objetivo era ser campeonas (...) las cosas se fueron haciendo bien desde el principio, nosotras teníamos claro que ese no era nuestro limite; queremos ir a la Libertadores y traer el título por primera vez a Colombia".