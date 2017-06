El reggaetón es el corazón de la juventud de este momento: Richie Ray

En 'Dos y punto' tuvimos la oportunidad de hablar con el maestro de la salsa Riche Ray, quien nos habló un poco de su carrera musical junto al Bobby Cruz y el concierto que dará en Bogotá junto a el Grupo Niche, el Grupo Gale y Adriana Bottina, gracias a la emisora Tropicana.

Ray nos contó que aunque con Bobby Cruz son personas de mundos diferentes, gracias a su gran conexión lograron ser uno de los más grandes salseros, "Nos dimos cuenta que éramos como un matrimonio, lo que Bobby no sabía de música yo lo sabía (...) Desde un principio tuve claro lo que soy y lo que no tengo, por eso pude ver en Bobby unas cositas que yo no tengo; somos mundos totalmente diferentes, pero nos respetamos, nos amamos y ambos nos damos cuenta que la química está cuando trabajamos juntos".

Además de esto, nos habló sobre el reguetón del que dijo que “Yo pienso que el reguetón es el corazón, la poseía de la juventud, de la gente de ahora, se están expresando para bien o para mal pero están diciendo lo que tienen en su corazón (…) no es exactamente lo mío, ustedes nunca me verán con montón de “Bing Bing” y con los pantalones por las nalgas”.

Richie Ray se presentará el 7 de junio a las 7 p.m en Chamorro City Hall - Autopista Norte # 153 – 81 Bogotá, las boletas son gratuitas gánelas escuchando Tropicana 102.9 Fm.