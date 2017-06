Me parece precipitada la unión Uribe – Pastrana: senador Varón

El senador y vocero del partido del Cambio Radical, Germán Varón, en diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, calificó como precipitada el anuncio de la alianza política entre los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, a portas a las elecciones presidenciales del 2018.

“Me parece precipitado la unión. Empezar hablar de política es muy pronto y eso le disgusta al ciudadano del común. Pero es respetable, la Ley se lo permite y es la dinámica política”, manifestó el senador del Cambio Radical, Germán Varón.

Por otro lado, el congresista dijo que, por el momento, la bancada de su partido no ha definido ninguna alianza política para llegar a la Casa de Nariño en el 2018. “Estamos concentrados en proyectos de Ley, el Código de Policía y el precedente judicial. Por ahora, no he sido convocado a reuniones por parte del Cambio Radical”, concluyó.