Gustavo Petro no podría ser candidato a la Presidencia de la República

El ex congresista y ex alcalde mayor de Bogotá Gustavo Petro no podría postularse como candidato a la Presidencia de la República porque actualmente le debe al Estado alrededor de 20.000 millones de pesos, producto de una condena de responsabilidad fiscal, afirmó este jueves el abogado Hernando Herrera Mercado, de la mesa de 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio.

Explicó el jurista que Petro aparece en el boletín de responsabilidad fiscal donde se registran los fallos y multas como la que le impuso la Superintendencia de Industria y Comercio por la suma mencionada, y mientras no la pague, no podrá ser candidato.

Reveló que hay una estrategia de allegados a Petro para tratar de eludir esa situación y mencionó, por ejemplo, una demanda entablada por Dagoberto Quiroga, miembro del desaparecido Movimiento M19, al que también perteneció Petro, contra los artículos que establece inhabilidades para el ejercicio de cargos públicos hallados responsables fiscales como Petro.

Esta demanda ha recibido el rechazo de entes como la Contraloría, porque no solo va en desmedro de la función de la entidad, sino contra la ética pública.