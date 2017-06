No comparto la propuesta de viajar de pie: director de la Aeronáutica Civil

En 6AM, Hoy por Hoy, de Caracol Radio, el director de la Aeronáutica Civil, Alfredo Bocanegra, dijo que la propuesta del CEO de VivaColombia, William Shaw, sobre pensar en ofrecer vuelos de pie es discriminatoria.

“Es discriminatorio e indigno. Entonces los niños pobres tienen que viajar de pie por el hecho de ser pobres. Me parece indigno. Sí queremos una aviación moderna, pero digna”, señaló.

Y añadió que no cree que sea lo mismo que en el TransMilenio porque las condiciones de seguridad en un avión, son diferentes. “Sobre el TransMilenio yo no comparto esa visión que tiene el alcalde Peñalosa de que es el mejor sistema de transporte del mundo, porque lo he padecido, me han robado, me han hecho de todo. El tema de ir de pie en un avión es bien complicado para el aterrizaje y el despegue y otras situaciones”, concluyó.